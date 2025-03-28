На Дону пресечена деятельность завода-фантома по выпуску молочной продукции
В Ростовской области пресечена деятельность компании-фантома ООО «Русь», выпускавшей небезопасные молочные продукты. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Представитель предприятия оформил 18 ветеринарных документов на 88 т молочной продукции, но проверка показала, что фактический объем сырья не соответствовал объему выработанной продукции. Специалисты выявили, что 41,6 т продукции было отправлено на предприятие, расположенное в Московской области.
Анализ данных Федеральной налоговой службы (ФНС) подтвердил отсутствие в регистрационных документах компании указания на вид деятельности «производство и переработка молочной продукции». Это свидетельствует о фантомности предприятия и выпуске им продукции неизвестного происхождения, представляющей угрозу для здоровья потребителей.
Компании вынесено предостережение о недопустимости подобных нарушений в будущем.