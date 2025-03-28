На Дону в приоритете будут инвестпроекты с высокой роботизацией

Инвестиционным проектам, в основе которых лежит роботизация и применение искусственного интеллекта, будет оказываться приоритетная поддержка в реализации на территории Ростовской области, сообщила пресс-служба донского парламента. Такая мера позволит снизить кадровый голод в условиях роста промышленного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Так, по состоянию на 1 декабря 2024 года численность зарегистрированных в донском регионе безработных упала до исторического минимума и составила 5,6 тыс. человек, что соответствует уровню регистрируемой безработицы 0,3 %. При этом, в банк вакансий Службы занятости от донских работодателей подано заявок на 45 тыс. вакансий, в том числе 66,3% – по рабочим специальностям.

В сложившейся ситуации, депутаты областного Заксобрания подготовили соответствующие изменения в закон «Об инвестициях в Ростовской области» от 1 октября 2004 г. № 151-ЗС.

«Если ранее приоритетами при предоставлении государственной поддержки являлись инвестиционные проекты, создающие максимальное количество рабочих мест, то в современных реалиях, напротив, необходимо содействовать в первую очередь инвестиционным проектам с минимальной долей человеческого труда»,– говорится в пояснительной записке к документу.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов областного бюджета.

Валентина Любашенко