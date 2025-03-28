Крымчанин заказал убийство бывшей жены и тестя из корысти

Житель Симферополя с матерью предстанут перед судом за организацию заказного убийства бывшей жены и тестя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя. Мотивом убийства стала корысть, считает следствие: таким образом фигуранты намеревались избежать раздела имущества после развода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, в марте 2024 года симферополец предложил своему знакомому за вознаграждение в 2,5 млн руб. найти исполнителя убийства. Для совершения преступления он передал ему информацию о распорядке дня и маршрутах передвижения потенциальных жертв.

27 марта заказчик встретился с предполагаемым исполнителем, который показал на мобильном телефоне фотографии якобы совершенного убийства, которое было инсценировано. После подтверждения передачи денег сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали мужчину.

Сейчас мать и сын заключены под стражу. На их недвижимое имущество наложен арест на сумму около 60 млн руб. Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина