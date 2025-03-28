Мужчина и 7-летняя девочка погибли в аварии в Актанышском районе Татарстана

Мужчина и 7-летняя девочка погибли в результате ДТП в Актанышском районе Татарстана. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, 32-летний водитель Lada Vesta, находясь за рулем в состоянии утомления (предположительно, заснул), выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Mitsubishi под управлением 56-летнего водителя.

В результате аварии водитель Lada Vesta и его 7-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Еще одна девочка пяти лет, находившаяся в салоне Lada Vesta, получила травмы и была госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщает прокуратура Татарстана, супруга водителя также была госпитализирована.

По факту ДТП организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры Актанышского района.

Артём Дергунов