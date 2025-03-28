В «Синара Центре» концертом Виктории Цыгановой отметили День Росгвардии

Большой праздничный концерт с участием Виктории Цыгановой прошел вечером 27 марта в «Синара Центре» в Екатеринбурге в честь Дня войск Национальной гвардии РФ и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии присутствовали ветераны, бойцы Росгвардии и члены их семей, спецназовцы из «Альфы» и представители Министерства обороны РФ. В рамках праздника была организована фотовыставка «Герои России», в экспозиции которой было представлено около 50 снимков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День войск Национальной гвардии РФ в «Синара Центре» в Екатеринбурге. Фотовыставка «Герои России»

Фото: Таисья Семина День войск Национальной гвардии РФ в «Синара Центре» в Екатеринбурге. Фотовыставка «Герои России»

Фото: Таисья Семина

Во вторник, 25 марта, госпожа Цыганова приняла участие в открытии выставки «За гранью возможного. Операция “Поток”» около Храма-на-крови в Екатеринбурге, где помимо фотографий установлен арт-объект 16-метровая копия трубы магистрального газопровода в районе Суджи, по которой российский спецназ успешно зашел в тыл частей ВСУ, освобождая Курскую область.

«Промысел Божий — это о нас с вами. Ждем всех в Екатеринбурге, чтобы поздравить Росгвардию, вспомнить всех наших ребят и пройти с ними этот путь — поток трубы!» — сказала госпожа Цыганова. На концерте состоялась премьера ее песни «Труба», посвященная операции спецназа. В ней поется: «Труба это русское слово. Труба это значит труба».

Таисья Семина