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В «Синара Центре» концертом Виктории Цыгановой отметили День Росгвардии

Большой праздничный концерт с участием Виктории Цыгановой прошел вечером 27 марта в «Синара Центре» в Екатеринбурге в честь Дня войск Национальной гвардии РФ и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии присутствовали ветераны, бойцы Росгвардии и члены их семей, спецназовцы из «Альфы» и представители Министерства обороны РФ. В рамках праздника была организована фотовыставка «Герои России», в экспозиции которой было представлено около 50 снимков.

День войск Национальной гвардии РФ в «Синара Центре» в Екатеринбурге. Фотовыставка «Герои России»

День войск Национальной гвардии РФ в «Синара Центре» в Екатеринбурге. Фотовыставка «Герои России»

Фото: Таисья Семина

День войск Национальной гвардии РФ в «Синара Центре» в Екатеринбурге. Фотовыставка «Герои России»

Фото: Таисья Семина

Во вторник, 25 марта, госпожа Цыганова приняла участие в открытии выставки «За гранью возможного. Операция “Поток”» около Храма-на-крови в Екатеринбурге, где помимо фотографий установлен арт-объект 16-метровая копия трубы магистрального газопровода в районе Суджи, по которой российский спецназ успешно зашел в тыл частей ВСУ, освобождая Курскую область.

«Промысел Божий — это о нас с вами. Ждем всех в Екатеринбурге, чтобы поздравить Росгвардию, вспомнить всех наших ребят и пройти с ними этот путь — поток трубы!» — сказала госпожа Цыганова. На концерте состоялась премьера ее песни «Труба», посвященная операции спецназа. В ней поется: «Труба это русское слово. Труба это значит труба».

Таисья Семина

Фотогалерея

Выставка «За гранью возможного. Операция “Поток”»

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Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Возле Храма-на-Крови установлена 16-метровая копия трубы, по которой российские военные попали в Суджу

Возле Храма-на-Крови установлена 16-метровая копия трубы, по которой российские военные попали в Суджу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вика Цыганова исполнила песню со словами: «Труба это русское слово. Труба это значит труба»

Вика Цыганова исполнила песню со словами: «Труба это русское слово. Труба это значит труба»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители выставки «За гранью возможного»

Посетители выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участник операции «Поток» иерей Алексей Скрипкин (справа) во время церемонии открытия

Участник операции «Поток» иерей Алексей Скрипкин (справа) во время церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники церемонии открытия выставки

Участники церемонии открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители во время премьеры песни «Труба»

Зрители во время премьеры песни «Труба»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки «За гранью возможного»

Открытие выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Возле Храма-на-Крови установлена 16-метровая копия трубы, по которой российские военные попали в Суджу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вика Цыганова исполнила песню со словами: «Труба это русское слово. Труба это значит труба»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участник операции «Поток» иерей Алексей Скрипкин (справа) во время церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники церемонии открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители во время премьеры песни «Труба»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители церемонии открытия выставки «За гранью возможного»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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