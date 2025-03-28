В Краснодаре задержан участник разбойного нападения на пенсионера

Правоохранители Краснодара задержали местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на пенсионера с общим ущербом в 1,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам заявителя, двое мужчин ворвались в его квартиру, избили его, требуя денег и драгоценностей. После отказа они связали пострадавшего и, обыскав жилище, похитили 380 тыс. руб. наличными и ювелирные изделия.

Правоохранители задержали одного из нападавших — 53-летнего местного жителя. Личность и местонахождение его сообщника устанавливаются.

Следствие выяснило, что подозреваемые тщательно готовились к нападению, наблюдая за пенсионером в течение шести месяцев и выжидая подходящий момент. Похищенные украшения они сдали в ломбард за 520 тыс. руб. и разделили выручку. Задержанный потратил свою долю на погашение долгов и личные нужды.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. На время предварительного следствия он заключен под стражу.

Алина Зорина