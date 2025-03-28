Задержан сочинец, оправдывавший террориста Басаева

ФСБ России задержала в Сочи гражданина РФ и Абхазии 1988 года рождения, подозреваемого в распространении материалов террористического характера в интернете, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. Задержанный, как утверждается, «восхвалял» террориста Шамиля Басаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным следствия, находясь на территории Абхазии, он публиковал в Telegram-канале посты, содержащие признаки публичного оправдания и пропаганды терроризма. В частности, он создавал героизированный образ лидеров незаконных вооруженных формирований, действовавших в Чечне в 1991–2006 годах, включая террориста Шамиля Басаева.

Следственный отдел управления ФСБ по Краснодарскому краю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Вячеслав Рыжков