В аэропорту Платов прошла плановая тренировка спасателей МЧС

В аэропорту Платов проводится плановая тренировка аварийно-спасательной службы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Согласно сообщению, спасатели отработали на самолете-тренажере алгоритм тушения воздушного судна и спасения пассажиров. Тренировка прошла «в рамках подготовки к весенне-летнему периоду».

Специалисты МЧС рекомендовали гражданам реагировать на их действия в аэропорту «без паники».

Сегодня с утра со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось, что за минувшую ночь в регионах России средства ПВО перехватили и уничтожили 78 украинских беспилотников. В частности, 32 БПЛА военные сбили над Воронежской областью, 19 аппаратов – над Саратовской, 17– над Курской, шесть – над Белгородской, два – над Липецкой и по одному беспилотнику – над Ростовской и Тамбовской областями.

Сергей Иванов