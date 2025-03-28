Вручение премии «Тантана» в Казани

В этом году церемония прошла в новом театре им. Камала 27 марта. Лауреатов объявили в 12 номинациях. Среди них награды за лучшую мужскую и женскую роли, номинации «Дебют года», «Открытие года» и другие. Лучшие артисты и режиссеры спектаклей получили призы и дипломы от Минкульта Татарстана.

«Тантана», в переводе с татарского языка, означает «торжество», «триумф» или «церемония». Самые яркие кадры с церемонии — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Республиканская театральная премия «Тантана». В новом Татарском государственном Академическом театре имени Галиасгара Камала.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Республиканская театральная премия «Тантана». В новом Татарском государственном Академическом театре имени Галиасгара Камала.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ