Вручение премии «Тантана» в Казани
Награда присуждается за достижения, получившие широкое общественное признание
В этом году церемония прошла в новом театре им. Камала 27 марта. Лауреатов объявили в 12 номинациях. Среди них награды за лучшую мужскую и женскую роли, номинации «Дебют года», «Открытие года» и другие. Лучшие артисты и режиссеры спектаклей получили призы и дипломы от Минкульта Татарстана.
«Тантана», в переводе с татарского языка, означает «торжество», «триумф» или «церемония». Самые яркие кадры с церемонии — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».
Республиканская театральная премия «Тантана». В новом Татарском государственном Академическом театре имени Галиасгара Камала.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
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