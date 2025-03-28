Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание полетов

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, входящий в холдинг «Аэродинамика», с 30 марта переходит на весенне-летнее расписание и расширяет маршрутную сеть. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В новом сезоне аэропорт будет обслуживать 85 маршрутов, включая 57 внутренних и 28 международных, на которых задействованы 31 авиакомпания, в том числе 11 иностранных. Среди них — flydubai, Gulf Air, Air Serbia, Uzbekistan Airways, Belavia, AlMasria Universal, FlyOne Armenia.

К числу новых международных перевозчиков присоединятся Etihad Airways (ОАЭ), с 29 мая запускающая рейсы в Абу-Даби трижды в неделю, Jazeera Airways (Кувейт), которая с 26 июня начнет выполнять два рейса в неделю в Кувейт, и Air Arabia (ОАЭ), предлагающая с 27 июня ежедневные полеты в Шарджу.

«Азимут» расширяет международную географию, добавляя маршруты в Алматы, Анталью, Стамбул, Дубай, Ереван, Самарканд, Тбилиси и Тель-Авив. Uzbekistan Airways увеличит частоту рейсов в Ташкент до ежедневных и продолжит два рейса в неделю в Наманган. Belavia с июня 2025 года будет летать в Минск трижды в неделю.

Red Wings добавит полеты в Астану, а маршрут Сочи — Ереван останется одним из самых востребованных: рейсы будут выполняться до пяти раз в день авиакомпаниями Fly One Armenia, «Россия», «Азимут», Red Wings и «Уральские авиалинии».

В летний сезон традиционно сохраняется высокий спрос на направления в Турцию, Армению, Израиль, Грузию, Узбекистан и ОАЭ. Шесть перевозчиков, включая «Азимут», Red Wings и «Уральские авиалинии», обеспечат полеты на турецкие курорты.

Вячеслав Рыжков