За неделю в Краснодарском крае выявили 70 случаев заболевания коронавирусом

На Кубани за прошедшую неделю коронавирусом заболели 70 человек. Это почти в 18 раз ниже показателей прошлого года, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заболевания, вызванные коронавирусной инфекцией, протекают в виде клинической формы ОРВИ. У пациентов наблюдается средняя степень тяжести болезни. Групповые вспышки не регистрировались.

Кроме того, в Апшеронском, Белореченском, Гулькевичском, Калининском и Кировском районах нет ни одного заболевшего на прошедшую неделю.

Управление Роспотребнадзора призывает жителей региона соблюдать меры личной профилактики. В случае появления признаков заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача.

Алина Зорина