За неделю в Краснодарском крае выявили 70 случаев заболевания коронавирусом
На Кубани за прошедшую неделю коронавирусом заболели 70 человек. Это почти в 18 раз ниже показателей прошлого года, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Заболевания, вызванные коронавирусной инфекцией, протекают в виде клинической формы ОРВИ. У пациентов наблюдается средняя степень тяжести болезни. Групповые вспышки не регистрировались.
Кроме того, в Апшеронском, Белореченском, Гулькевичском, Калининском и Кировском районах нет ни одного заболевшего на прошедшую неделю.
Управление Роспотребнадзора призывает жителей региона соблюдать меры личной профилактики. В случае появления признаков заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача.