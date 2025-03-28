Стоимость кулича в преддверии Пасхи на Кубани увеличилась на 26 рублей

В Краснодарском крае в преддверии Пасхи стоимость кулича выросла на 26 руб. Его средняя цена составила 156 руб. Об этом пишет «“КП”-Кубань» со ссылкой на эксперта группы суверенных и региональных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Евгению Траутман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Самым дорогим ингредиентом для изготовления кулича стало сливочное масло, его удельный вес в стоимости продукта составил почти 60%. С февраля прошлого года цена выросла на 76 руб. за пачку 200 г. При этом десяток куриных яиц подешевел на 21 руб.

Стоимость приготовления кулича на Кубани на 4 руб. дороже, чем в ЮФО в целом, но на 8 руб. дешевле, чем в среднем по России. Дешевле всего изготовление обойдется жителям Республики Адыгея — 131 руб.

Приготовление творожной пасхи в Краснодарском крае обойдется жителям в 435 руб. Основу цены составляет творог — около половины от общей суммы. Также в рецепте используется сливочное масло, которое составляет 26% от стоимости пасхи. Оставшаяся часть цены формируется из яиц, сахара и сметаны. Стоимость блюда выросла на 73 руб. за год. В феврале 2025 года приготовление творожной пасхи в регионе было на 13 руб. ниже, чем в среднем в ЮФО, и на 33 руб. ниже, чем по России в целом.

Аналитики предполагают, что в преддверии Пасхи кратковременно могут подорожать тематические товары. Кроме того, ожидается увеличение цен на белые яйца.

Алина Зорина