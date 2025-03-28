В Ростове хакера приговорили к двум годам колонии за «атаки» на университеты

Первомайский райсуд Ростовской области приговорил местного жителя Игоря Каражу к двум годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. руб. за хакерскую атаку на критическую информационную инфраструктуру России (ч.1 ст. 274.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в июне 2023 года Игорь Каража использовал личный ноутбук для тестирования уязвимостей веб-ресурсов российских учебных заведений. Ему удалось получить доступ к панели администратора нескольких сайтов, включая ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет», ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и другим. Осужденный модифицировал и копировал информацию с этих ресурсов.

Тат Гаспарян