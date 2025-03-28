В отношении начальника полиции «Левенцовский» в Ростове возбудили дело за взятку

В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело против двух сотрудников полиции по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ростовской области Фото: СУ СКР по Ростовской области

Дело касается начальника пункта полиции «Левенцовский» и оперуполномоченного отдела полиции № 8 Управления МВД России по Ростову-на-Дону. Они подозреваются в получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствие установило, что сотрудники потребовали у гражданина 100 тыс. руб. за непривлечение его к уголовной ответственности и прекращение проверок по делу о хищении. Мужчина обратился в полицию с заявлением.

Подозреваемые были задержаны при передаче денег. Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что начальник пункта полиции «Левенцовский» в Ростове Сергей Подзоров и оперативник этого пункта Хачатур Тармалян ночью были отправлены в изолятор временного содержания.

Тат Гаспарян