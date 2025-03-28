В Левенцовке полицейские задержаны при получении взятки

Начальник пункта полиции «Левенцовский» в Ростове Сергей Подзоров и оперативник этого пункта Хачатур Тармалян ночью были отправлены в изолятор временного содержания. Как сообщает портал 1rnd.ru, они попались при получении взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил порталу анонимный источник, полицейские «деньги взяли под материал», то есть получили взятку от подозреваемого за невозбуждение уголовного дела.

Теперь уже против них возбудили дело за взятку в крупном размере. Сумма взятки не называется.

Сергей Иванов