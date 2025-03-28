В Марий Эл медучреждение погасило 12 млн рублей долга по требованию прокурора

В Марий Эл по результатам прокурорского вмешательства медицинским учреждением погашена задолженность по исполненным контрактам на сумму свыше 12 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл после вмешательства прокурора главврач выплатил долг в 12 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Марий Эл после вмешательства прокурора главврач выплатил долг в 12 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе проверки были выявлены нарушения прав предпринимателей на своевременную оплату за поставленные товары. Несмотря на полное исполнение обязательств по контрактам — поставку лекарств и продуктов питания в медучреждение, — заказчик не выплатил деньги.

После вмешательства прокурора, который направил представление главному врачу учреждения, задолженность перед предпринимателями была полностью погашена.

Артём Дергунов