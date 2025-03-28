ВСУ за сутки обстреляли 11 белгородских муниципалитетов; есть разрушения

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 15 боеприпасов и 50 БПЛА. В результате никто не пострадал, разрушения получили 11 частных домов и восемь транспортных средств, а также трактор. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе поселок Дубовое и село Нечаевка попали под удар двух дронов, один из которых сбила система ПВО. В селе поврежден склад предприятия.

В Борисовском районе села Зозули и Цаповка атаковали двумя БПЛА, один из которых ликвидировали. В первом населенном пункте пострадал автомобиль.

В Валуйском округе село Кукуевка подверглось удару пяти беспилотников. Разрушения получили частный дом, две машины и надворная постройка.

В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Шаховка обстреляли с помощью четырех боеприпасов и трех БПЛА. В селе пострадали три частных домовладения, автомобиль и две надворные постройки. На хуторе — трактор.

В Грайворонском округе по селам Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз, Смородино и хутору Масычево ударили с помощью пяти боеприпасов и девяти дронов. В Смородине повреждены четыре частных домовладения. На участке дороги Масычево — Грайворон атаке беспилотника подверглась легковушка — транспортное средство пострадало.

Над Ивнянским районом система ПВО сбила два БПЛА, над Чернянским районом и Яковлевским округом — по одному. Во всех случаях обошлось без последствий.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Графовка и Поповка обстреляли с помощью шести боеприпасов. Также система ПВО уничтожила над муниципалитетом шесть БПЛА. Без пострадавших и разрушений.

В Ракитянском районе по селам Илек-Кошары и Святославка ударили с помощью пяти дронов, три из которых сбили. В селе Илек-Кошары разрушения получил автомобиль, в селе Святославка — здание соцобъекта.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Муром, Нехотеевка и Ржевка атаковали 14 беспилотниками, восемь из которых были сбиты и подавлены. В Шебекине пострадали два грузовика, в селе Белянка — административное здание предприятия, в селе Нехотеевка — частный дом и линия газоснабжения. Сегодня ночью в селе Муром в результате сброса взрывных устройств с дрона повреждены два частных домовладения.

Сутками ранее ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 161 боеприпаса и 39 БПЛА. Пострадал один мирный житель, установлен ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова