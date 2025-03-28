Суд приговорил крымчанина к 8 годам колонии за пьяное ДТП с двумя погибшими

Суд приговорил жителя Симферопольского района к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, при котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, ранее привлекавшийся к административной ответственности за пьяное вождение подсудимый в августе 2024 года снова сел за руль автомобиля Audi A8 после употребления алкоголя. Двигаясь по трассе «Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта», нарушитель не выбрал безопасную скорость и столкнулся с Mitsubishi.

«Вечером 29 августа 2024 года выпивал спиртные напитки, после чего решил поехать в Симферополь, двигался со скоростью более 100 км/ч, за приборной панелью не следил», — пояснил подсудимый.

В результате аварии два пассажира автомобилей скончались на месте происшествия. Виновник был задержан полицией и признал вину в совершении преступления.

Дополнительно мужчине запретили управлять транспортными средствами на протяжении 3 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина