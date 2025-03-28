Юрий Слюсарь рассказал о развитии нового микрорайона «Полет» в Ростове
В микрорайоне «Полет», который строится на территории старого ростовского аэропорта на площади 367 га, уже возвели девять многоэтажных домов, до конца года планируют сдать еще семь. Об этом сообщается в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
Фото: ГК ЮгСтройИнвест
«Параллельно здесь уже ведется создание необходимой людям социальной инфраструктуры», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в прошлом году было завершено строительство детского сада на 200 мест, в феврале его здание передали в собственность города. Открытие планируют в сентябре.
До конца этого года в районе планируют открыть школу на 1,1 тыс. мест, которую начали строить в мае 2024 года. Сейчас готовность объекта составляет 45%.
Проект комплексного развития территорий в целом предполагает строительство одиннадцати детских садов и шести школ на 6,5 тыс. мест.