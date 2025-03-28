Жителя Таганрога приговорили к 11 годам за убийство знакомого

В Таганроге осужден местный житель за убийство друга, совершенное в августе 2024 года. Суд признал его виновным по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщает СУ СКР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ростовской области Фото: СУ СКР по Ростовской области

Следствие установило, что мужчина, будучи пьяным, в ходе бытового конфликта ударил ножом в живот своего знакомого. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, осужденный спрятал тело в диван и поджег его на свалке.

Во время следствия обвиняемый признал вину и сотрудничал со следователями. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы, которые он отбудет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

Тат Гаспарян