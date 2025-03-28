В Буденновском округе в лобовом ДТП пострадали три человека

В Буденновском округе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Авария случилась на 217-м километре федеральной автодороги «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Водитель автомобиля Toyota, пытаясь обогнать впереди идущие машины Volkswagen Crafter и «ВАЗ-2107», выехал на встречную полосу. В результате столкновения Toyota и Volkswagen оказались на правой обочине.

В аварии пострадали водитель «ВАЗ-2107», 46-летний местный житель, его пассажирка, 50-летняя женщина, и пассажир Toyota 46 лет. Все они были госпитализированы в Буденновскую больницу.

Проверка показала, что водитель Toyota имеет трехлетний стаж и за последние два года привлекался к ответственности шесть раз, в основном за нарушение скоростного режима. В момент аварии он был трезв.

Николай Аксенов