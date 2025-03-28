Осуждена жительница Краснодара, сообщившая о минировании Академии ФК «Краснодар»

Первомайский районный суд Краснодара рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, женщина позвонила на телефон доверия УФСБ по Краснодарскому краю и, действуя из хулиганских побуждений, сообщила о якобы готовящемся взрыве на территории детской футбольной академии «Краснодар». В ходе оперативных мероприятий информация не подтвердилась.

Судебная экспертиза установила, что подсудимая страдает психическим заболеванием, исключающим способность осознавать характер своих действий и контролировать их.

Суд освободил женщину от уголовной ответственности и направил ее на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Вячеслав Рыжков