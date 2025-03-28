Суд отправил в колонию на девять лет тюменскую чиновницу за получение взяток

Ленинский районный суд Тюмени признал 39-летнюю чиновницу Алену Захарченко виновной в получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах по чч.2, 3 и 6 ст. 290 УК РФ. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области, ей назначено девять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена Захарченко

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области Алена Захарченко

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Суд установил, что с декабря 2021 по июнь 2022 года Захарченко, будучи начальником общего отдела госжилинспекции Тюменской области, получила взятки на сумму более 3 млн руб. от директора ООО «Тюменьаквавендинг» за согласование управляющим компаниям установки и размещения водоматов питьевой воды на территориях многоквартирных домах Тюмени.

По решению суда ей также запрещено занимать государственные должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, сроком на семь лет. Реальное отбывание наказания отсрочено до достижения младшим ребенком Захарченко 14 лет. Суд взыскал с нее полученные в качестве взятки деньги в пользу государства. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Тюмени арестовали экс-замгубернатора по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере): следствие утверждает, что Вячеслав Вахрин получил от бизнесмена взятку в виде имущественной выгоды на сумму 18,7 млн руб. при покупке двух квартир в Тюмени.

Ирина Пичурина