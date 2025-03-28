Часть Северного мола морпорта Сочи сдадут в аренду за 19 млн рублей

ФГУП «Росморпорт» выставило на аукцион право аренды части сочинского морского порта. Согласно данным портала «РТС-Тендер», договор может быть заключен на срок от 15 до 49 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края

В лот включены участок Северного мола площадью 3,35 тыс. кв. м, а также причальная набережная для отстоя судов обслуживающего флота длиной 180 м. Начальная стоимость годовой аренды составляет 19,28 млн руб.

Северный мол был построен в середине XX века, реконструкция проводилась в 2013–2014 годах. Гидротехническое сооружение имеет протяженность 968 м. Причальная набережная шириной 2,5 м и площадью 444,5 кв. м возведена в 2013 году. Проектная глубина варьируется от 4,43 до 5,43 м, доступ осуществляется через Северный мол.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 августа, сам аукцион назначен на 22 августа. Шаг торгов составляет 963,8 тыс. руб. (5% от стартовой цены), сумма задатка — 1,93 млн руб.

Ранее сообщалось, что «Росморпорт» намерен передать сочинский морской порт в аренду на 49 лет. В начале года предприятие объявило аукцион на аренду всего порта в Центральном районе города с годовой ставкой 25,69 млн руб. с учетом НДС.

Вячеслав Рыжков