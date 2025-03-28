На Кубани и в Крыму очистили 418 км берега от мазута

Более 418 км берега очистили волонтеры и специалисты в Краснодарском крае и Республике Крым. Собрали свыше 153 тыс. т песка, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Игоря Кастюкевича Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Игоря Кастюкевича

На площадки временного хранения вывезли 112 тыс. т загрязненного грунта. На пляжах Темрюкского района и Анапы водолазы совершили 1,8 тыс. спусков, обследовали почти 3 тыс. кв. м дна и собрали 3,6 тыс. мешков с нефтепродуктами. Кроме того, с помощью телеуправляемых подводных аппаратов обследовано 6,2 тыс. кв. морского дна.

В Краснодарском крае волонтеры обследовали 265 км берега. Собрали 151,4 тыс. т замазученного песка, гальки и грунта.

В Республике Крым обследовали 525,4 км берега. Очистили свыше 232 км площади и собрали 797 т песка. В Севастополе специалистами изучено 165 км побережья и собрано 842,4 т грунта.

Алина Зорина