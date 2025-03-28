Юрий Слюсарь пообещал открыть две школы в Суворовском к 1 сентября

Задача к 1 сентября - открыть в Суворовском микрорайоне две новые школы, сообщается в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дубровский, Коммерсантъ Фото: Евгений Дубровский, Коммерсантъ

«Первую на 1,2 тыс. мест сдадим уже через месяц», - пообещал господин Слюсарь.

В сообщении также отмечается, что власти договорились с неназванным застройщиком о передачу другой школы на 1,6 тыс. мест «в аренду городу».

Юрий Слюсарь негативно характеризовал текущую ситуацию с социальной инфраструктурой в Суворовском.

«Здесь живут 70 тыс. человек, и на весь микрорайон работает только одна школа, в которой учатся 6 тыс. детей (!). Ситуация уникальная, конечно, в плохом смысле этого слова. Налицо проблема, когда социальная инфраструктура отстаёт от жилой застройки. Аналогичная ситуация и с детским садом», - приводятся в сообщении слова господина Слюсаря.

Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о планах привлечь промышленные инвестиции в микрорайон Суворовский после решения транспортных проблем.

Сергей Иванов