Вместимость глэмпингов на Кубани превышает 6 тысяч мест

В Краснодарском крае по итогам летнего курортного сезона 2024 года функционировали 109 кемпингов и глэмпингов общей вместимостью более 6 тыс. мест, что на 15% больше, чем годом ранее. Основные объекты размещены в Геленджике, Туапсинском и Темрюкском районах, Сочи, а также в горно-предгорной зоне региона. В 2025 году планируется открытие нового кемпинга в Кущевском районе, пишет «Бизнес Журнал Юг» со ссылкой на врио министра курортов региона Михаила Зарицкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За лето 2024 года такой формат отдыха выбрали около 47 тыс. туристов, что на 7 тыс. больше, чем годом ранее. В целом за год в кемпингах и глэмпингах края отдохнули порядка 75 тыс. человек, тогда как в 2023 году — 65 тыс. Средняя загрузка объектов в летний период достигла 78%, а в пиковые месяцы доходила до 91%.

В регионе также продолжается работа по развитию активного туризма и продвижению новых направлений, включая эногастротуризм и событийные форматы путешествий, отметил господин Зарицкий. В Краснодарском крае действует более 730 объектов туристического показа, 256 туристических и 211 экскурсионных маршрутов, а также 236 аттестованных экскурсоводов.

Согласно экспертным оценкам, в последние годы растет интерес к автомобильным и самостоятельным путешествиям по региону, что повышает значимость активного туризма. Власти края намерены расширять инфраструктуру и формировать культуру отдыха на природе, развивая систему маршрутов и повышая уровень подготовки специалистов отрасли.

Вячеслав Рыжков