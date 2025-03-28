Подразделение компании «МегаФон» в Ростовской области возглавил Алексей Иванов

Новым директором представительства «МегаФона» в Ростовской области стал Алексей Иванов, который сменил на этом посту Артема Филина. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Уточнили, что предыдущий глава донского подразделения пошел на повышение — перешел на позицию директора по развитию фиксированного бизнеса в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «МегаФон» Фото: Пресс-служба компании «МегаФон»

Алексей Иванов работает в «МегаФоне» более 10 лет. Он окончил Южный федеральный университет по специальности «Менеджмент в отраслях» и прошел путь от специалиста кол-центра до руководителя ключевых направлений бизнеса. Новое назначение стало логичным шагом в карьере господина Иванова: до этого он успешно руководил направлением по развитию корпоративного бизнеса в Ростовской области. Под его управлением выручка в B2B-сегменте выросла более чем на 30% год к году, а компания усилила в регионе свои позиции в таких сегментах, как кибербезопасность и цифровизация транспортной инфраструктуры.

По мнению директора по региональному развитию «МегаФона» на Юге и Кавказе Владимира Скурихина, Ростовская область — один из важнейших для компании регионов Юга. На Дону высокие темпы цифровизации, активная бизнес-среда и большой запрос на технологические решения. «Алексей Иванов обладает необходимым опытом и стратегическим видением, а также отлично знает специфику региона. Уверен, что под его руководством команда продолжит усиливать позиции компании на массовом рынке, развивать клиентоцентричность, внедрять передовые цифровые проекты для бизнеса и общества», — подчеркнул топ-менеджер.

Владимир Андреев