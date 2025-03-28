Кубань осталась на третьем месте в туристическом рейтинге регионов

Краснодарский край занял третье место в национальном туристическом рейтинге российских регионов по итогам 2024 года, набрав 120,4 балла. Исследование подготовили журнал «Отдых в России» и Центр информационных технологий «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

В 2023 году Кубань также занимала третью позицию с результатом 108,1 балла. По данным экспертов, регион сохраняет лидерство по объему номерного фонда, доходам гостиничного сектора и числу туристов.

Первое место в рейтинге заняла Москва (127,7 балла), второе — Московская область (120,5). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (118,6) и Крым (112,7). Ростовская область за год поднялась на две строчки — с 19-го на 17-е место (97,2 балла).

При оценке учитывались уровень развития туриндустрии, гостиничной инфраструктуры, вклад сектора в экономику, востребованность санаторно-курортного направления, туристическая популярность, включая иностранных гостей, а также продвижение регионов.

Вячеслав Рыжков