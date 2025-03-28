Казанец с судимостью украл iPhone у подростка и был задержан полицией
Казанца, подозреваемого в краже iPhone 11 у подростка, задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По версии ведомства, вечером на улице Азата Аббасова у несовершеннолетнего похитили смартфон iPhone 11. Неизвестный мужчина выхватил телефон из рук потерпевшего и скрылся. Подходящего по приметам гражданина прибывшие на место полицейские задержали у дома на улице Кабушкина.
Оказалось, что казанец был неоднократно судим. Задержанного доставили в отдел полиции. Потерпевший его опознал. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).