Казанец с судимостью украл iPhone у подростка и был задержан полицией

Казанца, подозреваемого в краже iPhone 11 у подростка, задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По версии ведомства, вечером на улице Азата Аббасова у несовершеннолетнего похитили смартфон iPhone 11. Неизвестный мужчина выхватил телефон из рук потерпевшего и скрылся. Подходящего по приметам гражданина прибывшие на место полицейские задержали у дома на улице Кабушкина.

Оказалось, что казанец был неоднократно судим. Задержанного доставили в отдел полиции. Потерпевший его опознал. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

Дарья Сайфиева