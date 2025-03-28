Житель Симферополя подозревается в подготовке к теракту

В отношении 18-летнего жителя Симферополя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в приготовлении к совершению теракта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что подозреваемый является участником международного неонацистского движения, деятельность которого признана террористической и запрещена на территории РФ. Он спланировал поджог здания в Симферополе, изготовил орудие преступления и нашел соучастников. Однако его остановили сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД.

Во время обыска его дома у него нашли и изъяли вещи, которые представляют интерес для следствия. Ведется расследование. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастность фигуранта к иным преступлениям.

Алина Зорина