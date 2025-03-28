Экспорт овощей в 2024 году на Кубани достиг 8,8 тысячи тонн

За 2024 год из Краснодарского края экспортировали 8,8 тыс. т овощей. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По сравнению с 2023 годом объем экспорта овощей из региона увеличился на 1,7 тыс. т. В основном продукцию экспортировали в Армению и Беларусь.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в 2024 году экспорт зерна и продуктов переработки зерна из Краснодарского края составил 55 млн т. Объем экспорта увеличился на 4 млн т.

Алина Зорина