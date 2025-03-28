В Челябинске в аварии пострадал подросток на электросамокате

Днем 26 марта в Челябинске легковой автомобиль столкнулся с электросамокатом, за рулем которого был подросток. Мальчик получил травмы, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, около дома №65 по улице Мира столкнулись автомобиль Lada 219140 под управлением 64-летнего водителя и электросамокат Whoosh, который использовал 13-летний подросток. Как отмечают в Госавтоинспекции, за неделю произошло три аварии с участием несовершеннолетних, которые передвигались на электросамокатах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинской области планируют ввести ограничения для электросамокатчиков. Среди них в том числе запрет на катание несовершеннолетним.

Виталина Ярховска