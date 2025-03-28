Прокуратура выявила нарушения при проведении работ в Таврическом дворце

Прокуратура Центрального района Петербурга по итогам проведенной проверки выявила нарушения при организации строительно-монтажных работ на территории Таврического дворца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» не включило в аукционную документацию на проведение работ по установке малых архитектурных форм на территории объекта культурного наследия «Дворец Таврический» требование о наличии соответствующей лицензии.

Кроме того, указанные работы были выполнены по заданию учреждения без согласования проектной документации с КГИОП.

По данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). В адрес директора СПб ГКУ внесено представление об устранении нарушений закона, уточнили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура Петербурга потребовала провести реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Дача Строгановых» на Старо-Петергофском проспекте.

Андрей Цедрик