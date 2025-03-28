За сутки в пожарах погибли два жителя Краснодарского края

За прошедшие сутки на территории Краснодарского края произошло 18 пожаров. В огне погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По состоянию на 06:00 28 марта в жилом секторе Краснодарского края произошло шесть пожаров. Для ликвидации последствий ДТП спасателей привлекали семь раз. Пострадали восемь человек.

В ГУ МЧС региона отметили, что нарушений энергоснабжения и аварий на объектах ЖКХ не было.

Алина Зорина