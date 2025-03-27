Объем рекламного рынка Краснодара за год вырос на 22%

По итогам 2024 года объем рекламного рынка Краснодара составил 7,1 млрд руб., увеличившись на 22% по сравнению с предыдущим годом. В целом по стране региональный рекламный рынок вырос на 16% — до 123,8 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Основную долю в Краснодаре заняла интернет-реклама — 4,5 млрд руб. Вторым по объемам сегментом стала наружная реклама (1,4 млрд руб.), рынок видеорекламы достиг 910 млн руб., радио — 255 млн руб.

Среди 15 крупнейших региональных рекламных рынков (за исключением Москвы) максимальный рост зафиксирован в Ростове-на-Дону (+37%), Казани (+33%) и Челябинске (+32%).

По словам вице-президента АКАР Сергея Веселова, региональный сегмент растет более умеренными темпами, чем федеральный, однако динамика остается позитивной. Доля регионов в российском рекламном рынке без учета московского бюджета в 2024 году составила 14%, с учетом столичного рынка — около 22%, или 200 млрд руб., отметил он.

Вячеслав Рыжков