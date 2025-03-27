На Кубани произошла погоня со стрельбой

В Краснодарском крае сотрудники полиции пытались задержать нарушителя. Для того чтобы остановить автомобиль, сотрудник ДПС семь раз выстрелил в его сторону, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники Госавтоинспекции заметили на дороге Выселки — Кирпильская автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого нарушал правила ПДД. Мужчина проигнорировал требование остановиться и продолжил движение, в связи с чем сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух. Это не убедило водителя остановиться, из-за чего полицейские выстрелили еще несколько раз.

В ГУ МВД России по региону отметили, что при применении табельного оружия никто не пострадал, автомобиль нарушителя получил механическое повреждение.

Сейчас мужчина задержан. Согласно результатам освидетельствования, он находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. В его отношении составлены административные материалы по ст. 19.3, 12.8 и 12.3 КоАП РФ.

Алина Зорина