На систему мониторинга стоков в Краснодаре направят 87 млн рублей

«Объединенный водоканал» направит 87 млн руб. на модернизацию системы канализования Краснодара, включая внедрение системы мониторинга работы централизованного водоотведения. Информация об этом размещена в системе «Закупки».

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В сумму контракта включены затраты на лицензии, оборудование, рабочую силу, транспортные расходы, ГСМ и налоги. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2029 года.

«ОВК» занимается транспортировкой хозяйственно-бытовых стоков в сети «Краснодар Водоканала». Собственные сети оператора расположены в Прикубанском округе в районе Западного обхода, арендованные — в Центральном и Прикубанском округах в районе Восточного обхода. Среди крупнейших абонентов — жилые комплексы «Немецкая деревня», «Зеленая долина», «Италия», «Лиговский», «Европа-Сити», «Португалия», «Спортивная деревня», «Барвиха», «Модеград-1», «Модеград-2», «Самолеты», «Парк Победы» и поселок «Северный». Техническое перевооружение пройдет в границах балансовой ответственности компании.

Вячеслав Рыжков