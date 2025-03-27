Фильтрат с горящего полигона загрязнил реку Озерейка в Новороссийске

Следы фильтрата, образующегося при разложении мусора на горящем полигоне в Новороссийске, выявили в реке Озерейка. Об этом сообщает пресс-служба Южного управления Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба Южного управления Росприроднадзора Фото: пресс-служба Южного управления Росприроднадзора Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба Южного управления Росприроднадзора Фото: пресс-служба Южного управления Росприроднадзора

Токсичная жидкость отличается темным цветом и резким неприятным запахом. Установлено, что она стекает с территории полигона через лес в направлении села Васильевка.

Во время осмотра территории специалисты также нашли отходы, которые свисали с деревьев и лежали в размытой канаве. Это говорит о том, что загрязнение распространяется за пределы полигона без должного контроля.

Сейчас проводится исследование отобранных проб. По результатам анализов дадут оценку нанесенного экологического ущерба. Ситуация находится на контроле управления.

Алина Зорина