Новый автобусный рейс свяжет Ростов, Краснодар и ДНР

Новый маршрут соединит города Мариуполь (ДНР), Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск, сообщает Telegram-канал ФБУ «Росавтотранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФБУ «Росавтотранс» Фото: ФБУ «Росавтотранс»

Межрегиональный маршрут регулярных автобусных перевозок вошел в реестр в ДНР в сообщении с Ростовской областью и Краснодарским краем. Промежуточными остановками маршрута станут также Таганрог и Крымск.

Межрегиональный рейс отправится 27 марта в 21:45 из Мариуполя. В Новороссийск автобус прибудет в 09:00 следующего дня.

Валентина Любашенко