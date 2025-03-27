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Новый автобусный рейс свяжет Ростов, Краснодар и ДНР

Новый маршрут соединит города Мариуполь (ДНР), Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск, сообщает Telegram-канал ФБУ «Росавтотранс».

Фото: ФБУ «Росавтотранс»

Фото: ФБУ «Росавтотранс»

Межрегиональный маршрут регулярных автобусных перевозок вошел в реестр в ДНР в сообщении с Ростовской областью и Краснодарским краем. Промежуточными остановками маршрута станут также Таганрог и Крымск.

Межрегиональный рейс отправится 27 марта в 21:45 из Мариуполя. В Новороссийск автобус прибудет в 09:00 следующего дня.

Валентина Любашенко

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