На берегу Анапы обнаружили новые выбросы мазута
В Краснодарском крае на трех участках прибрежной полосы Анапы нашли новые выбросы мелкой фракции мазута. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Новые выбросы нашли на территории Центрального пляжа Анапы, который закреплен за волонтерами Абинского района, и на участке между станицей Благовещенской и селом Витязево, за который отвечает Лабинский район. Также нефтепродукты нашла команда Староминского района на пляже базы отдыха «Тамань».
Сейчас специалисты убирают территорию от новых выбросов, а после продолжат очистку остальных участков набережной.