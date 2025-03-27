На берегу Анапы обнаружили новые выбросы мазута

В Краснодарском крае на трех участках прибрежной полосы Анапы нашли новые выбросы мелкой фракции мазута. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Новые выбросы нашли на территории Центрального пляжа Анапы, который закреплен за волонтерами Абинского района, и на участке между станицей Благовещенской и селом Витязево, за который отвечает Лабинский район. Также нефтепродукты нашла команда Староминского района на пляже базы отдыха «Тамань».

Сейчас специалисты убирают территорию от новых выбросов, а после продолжат очистку остальных участков набережной.

Алина Зорина