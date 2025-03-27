В Ростове расходы на содержание ливневок вырастут на 7%

В Ростове-на-Дону в 2025 году расходы на ремонт и обслуживание ливневой канализации увеличатся на 7%. В этом году на эти цели выделят 161,9 млн руб., что на 11,3 млн больше, чем в прошлом году, сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая протяженность сетей ливневой канализации в Ростове-на-Дону составляет 198 км: 63 км находятся в хозяйственном ведении, а 135 км — в составе автомобильных дорог. С 2025 года планируется начать коммерческую эксплуатацию ливневой канализации на основе договорных отношений. В мэрии уточнили, что абонентская база для этого уже сформирована.

В конце 2023 года в Ростове-на-Дону утвердили схему ливневой канализации, направленную на решение проблем с подтоплением территорий. Схема включает 875 км сетей, из которых 157,83 км находятся в муниципальной собственности. До 2036 года планируется строительство новых сетей протяженностью 315 км, включая 87 км в проблемных водосборных бассейнах, реконструкция 52 км существующих сетей, а также строительство 34 локальных очистных сооружений и семи новых канализационно-напорных станций.

Николай Аксенов