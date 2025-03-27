Власти Новороссийска не смогли закрыть хостел в здании детского приюта XIX века

Арбитражный суд Краснодарского края отказал мэрии Новороссийска в иске о запрете коммерческого использования здания детского приюта XIX века. Объект культурного наследия, расположенный на улице Конституции, 6, остается в эксплуатации у компании «Творческая архитектурная мастерская Бата», пишет «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, компания владеет зданием с 2000 года. Построенный около 1900 года объект был признан памятником истории и культуры местного значения в августе того же года. В ходе осмотра выяснилось, что в цокольном этаже расположен магазин автозапчастей «1001 запчасть», а на первом этаже – хостел Modern. Городские власти сочли это нарушением режима эксплуатации исторического здания и в январе 2023 года обратились в суд с требованием запретить ведение коммерческой деятельности. Также администрация настаивала на сносе одноэтажной пристройки и восстановлении объекта в первоначальном виде.

В декабре 2024 года суд отказал в удовлетворении иска. 25 марта 2025 года обеспечительные меры, запрещавшие регистрационные действия с объектом, были сняты.

Вячеслав Рыжков