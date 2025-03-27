СК расследует нападение бродячей собаки на школьника в Крыму

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту непринятия мер к отлову опасных бездомных собак в Старом Крыму после нападения одного из животных на школьника. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сообщениям, инцидент произошел в марте 2025 года. Бродячая собака набросилась на школьника, повредив его одежду. Хотя ребенку удалось избежать травм, местные жители отмечают, что подобные случаи происходят регулярно — животное систематически проявляет агрессию к прохожим.

Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Евгению Рудневу начать расследование и представить доклад о первоначальных результатах, а также о финальных итогах следствия. Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом ведомства.