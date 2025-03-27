В 2024 году предприниматели стали меньше жаловаться бизнес-омбудсмену на власть

В 2024 году в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области жалоб на органы публичной власти поступило в три раза меньше, чем в предыдущем году. Об этом уполномоченный Олег Дереза сообщил депутатам Законодательного Собрания региона в ходе доклада о своей деятельности в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Олег Дереза также отметил снижение количества жалоб со стороны предпринимателей на деятельность правоохранительных органов и контрольно-надзорных ведомств.

В прошедшем году уполномоченным была оказана адресная правовая помощь по 1 тыс. 846 обращениям, что на 9 % превышает показатель 2023 года. В результате работы бизнесу удалось сохранить свыше 36 млн рублей, отчитался уполномоченный перед депутатами.

Сергей Иванов