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Судебное заседание по делу экс-главы Татарстанского ЗАГСа

В суде Казани начался судебный процесс по делу экс-главы Татарстанского ЗАГСа

Экс-главу Татарстанского ЗАГСа Гульшат Нигматуллину обвиняют в хищении премий на общую сумму 16 млн руб. В ходе заседания в Вахитовском районном суде фигурантке и ее экс-заместителю продлили домашний арест на три месяца. Кадры с заседания в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Судебное заседание по делу о мошенничестве экс-главе ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллиной и ее экс-заместителю Ренату Ахметзянову.

Судебное заседание по делу о мошенничестве экс-главе ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллиной и ее экс-заместителю Ренату Ахметзянову.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Судебное заседание по делу о мошенничестве экс-главе ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллиной и ее экс-заместителю Ренату Ахметзянову.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

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