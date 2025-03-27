Судебное заседание по делу экс-главы Татарстанского ЗАГСа

Экс-главу Татарстанского ЗАГСа Гульшат Нигматуллину обвиняют в хищении премий на общую сумму 16 млн руб. В ходе заседания в Вахитовском районном суде фигурантке и ее экс-заместителю продлили домашний арест на три месяца. Кадры с заседания в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу о мошенничестве экс-главе ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллиной и ее экс-заместителю Ренату Ахметзянову.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Судебное заседание по делу о мошенничестве экс-главе ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллиной и ее экс-заместителю Ренату Ахметзянову.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ