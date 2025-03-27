Жителя Севастополя осудили за наезд на сотрудника Росгвардии

40-летний житель Севастополя осужден за наезд на автомобиле на сотрудника Росгвардии при попытке скрыться во время задержания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, фигурант занимался незаконным сбытом наркотиков. В мае 2024 года он купил 113 г амфетамина для дальнейшей его продажи и положил вещество в автомобильную подушку своей машины. В это время за ним велось наблюдение. В районе села Полюшко сотрудники ГАИ потребовали, чтобы он остановился. Однако осужденный понимал, что его привлекут к ответственности, и попытался скрыться от полиции. Во время движения он сбил сотрудника Росгвардии, а в селе Орловка выкинул подушку с наркотиками из окна автомобиля. Вскоре мужчину остановили и изъяли наркотическое средство.

Житель Севастополя признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и по ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный в крупном размере). По совокупности преступлений его приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима.

Алина Зорина