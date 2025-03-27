За год объем поступления налогов от бизнеса в бюджет Ростова увеличился вдвое

Налоговые отчисления от предпринимательской деятельности в бюджет Ростова-на-Дону за 2024 год составили 2,9 млрд руб., что почти в два раза больше показателя предыдущего года. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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В 2023 году сумма налогов достигла 1,8 млрд руб.: из них 1,6 млрд руб. были уплачены по упрощенной системе налогообложения (УСН), 26,2 млн руб. — по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) и 211,2 млн руб. — по патентной системе.

По данным на 1 марта 2025 года, ростовские предприниматели перечислили в городскую казну 324,1 млн руб. Из этой суммы 14 млн руб. пришлись на УСН, 0,1 млн руб. — на ЕСХН, а 310,2 млн руб. составили поступления по патенту.

С учетом льгот и мер поддержки для малого и среднего предпринимательства, использующих специальные налоговые режимы (ПСН, УСН, ЕСХН), в бюджет города за 2023-2024 годы поступило 4,7 млрд руб.

Николай Аксенов