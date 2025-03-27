Уроженец Воронежа назначен врио губернатора Оренбургской области

Президент России Владимир Путин принял отставку Дениса Паслера с поста губернатора Оренбургской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Тем же документом врио губернатора региона назначен уроженец Воронежа, бывший премьер-министр ДНР Евгений Солнцев.

В тот же день пресс-служба Кремля опубликовала указ президента об отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Тем же документом врио губернатора региона назначили господина Паслера.

Евгению Солнцеву 44 года. В 2002 году он окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный институт (ныне — Воронежский государственный технический университет) по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2010-м — аспирантуру Московского государственного строительного университета. Выпускник так называемой «школы губернаторов» — образовательной программы на базе Высшей школы государственного управления при РАНХиГС. С 2004 года работал в структурах РЖД, пройдя путь замначальника управления строительно-монтажного треста «Желдортрест» до начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта РЖД. Одним из значимых проектов, в которых он принял участие, стала реконструкция БАМа. Впоследствии трудился помощником министра строительства и ЖКХ России. В июне 2022 года стал зампредом правительства ДНР, в ноябре того же года — первым замглавы правительства республики. С марта 2023 года являлся премьер-министром ДНР.