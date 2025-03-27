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В Батайске загорелся автомобиль во время движения на улице Максима Горького

В Батайске сотрудники МЧС потушили горящий автомобиль на улице Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области

Фото: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области

По данным ведомства, во время движения транспортного средства загорелся моторный отсек легкового автомобиля, однако водитель успел покинуть машину. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 6 кв. м.

В сообщении уточняется, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание бортовой электропроводки.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что под Таганрогом водитель погиб в горящей машине после столкновения с деревом.

Снежана Стодольская

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