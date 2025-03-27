В Батайске загорелся автомобиль во время движения на улице Максима Горького
В Батайске сотрудники МЧС потушили горящий автомобиль на улице Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Фото: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области
По данным ведомства, во время движения транспортного средства загорелся моторный отсек легкового автомобиля, однако водитель успел покинуть машину. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 6 кв. м.
В сообщении уточняется, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание бортовой электропроводки.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что под Таганрогом водитель погиб в горящей машине после столкновения с деревом.